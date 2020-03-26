Иерусалим, , 05:19 — REGNUM Режим полной блокады Израиля, который поможет сократить количество заражений коронавирусом в стране, готовы ввести израильские власти, заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху, 25 марта сообщается на сайте правительства.

Он отметил, что те шаги, которые были предприняты на территории страны, недостаточны, поскольку каждые три дня количество заболевших увеличивается в два раза. По словам Нетаньяху, введение блокады является вопросом нескольких дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта количество заразившихся COVID-19 в Израиле составило 2369 человек, из них пятеро — скончались.

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