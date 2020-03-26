Владивосток, , 05:17 — REGNUM Сотрудники полиции Владивостока установили личность человека, который в районе улицы Пихтовой из автомобиля осуществлял незаконную торговлю медицинскими масками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморского края.

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Объявление о продаже масок по цене 150 рублей за штуку мужчина разместил прямо на лобовом стекле автомобиля. Полиции он пояснил, что решил заняться торговлей с целью извлечения прибыли.

«Полицией Первомайского района на мужчину был составлен административный протокол по статье 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя», — говорится в сообщении.

Материал направлен в мировой суд для принятия решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми частники торгуют масками при их дефиците в медицинских учреждениях и аптеках.