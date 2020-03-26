Пекин, , 05:03 — REGNUM На материковой части Китая не выявлено ни одного внутреннего случая заражения COVID-19, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

Этот факт, однако, не отеняет того, что в Китае выявлено 67 новых «импортных» случаев заражения коронавирусом. Из них 18 выявлено в Шанхае, 12 — во Внутренней Монголии, 11 — в Гуандуне, по шесть — в Пекине и Фуцзяни, по два — в Тяньцзине, Чжэцзяне, Цзянсу и Юньнани, по одному — в Шаньси, Цзилине и Хэнани.

Всего же общее число «импортных» случаев заражения инфекцией достигло 541 по данным на конец суток 25 марта., сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Шесть человек скончались от инфекции за прошедшие сутки, еще у 58 человек выявлено подозрение на заражение. Общее число заразившихся в стране достигло 81 285 человек, из которых 3947 скончались.