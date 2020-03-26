Веллингтон, , 04:59 — REGNUM Еще 73 случая заражения коронавирусом нового типа были выявлены в Новой Зеландии за прошедшие сутки, заявила главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд на пресс-конференции.

По его данным, 73 случая заболевания COVID-19 были подтверждены, еще пять ожидают подтверждения. Общее число зараженных в стране выросло до 278 человек. Блумфилд подчеркнул, что ежедневно в Новой Зеландии около 1,4 тыс. людей сдают тест на наличие нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта власти Новой Зеландии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Предполагается, что с режимом ЧС правительство страны получит полномочия, чтобы замедлить распространение инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новой Зеландии объявили режим ЧС из-за коронавируса