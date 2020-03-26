Магадан, Магаданская область, , 05:03 — REGNUM В Сусумане Магаданской области восемь человек находятся под контролем врачей из-за контакта с возможно инфицированным коронавирусом. Об этом сообщила начальник отдела Роспотребнадзора по Сусуманскому району Наталья Сухорукова.

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На территории Сусуманского округа больных коронавирусом нет, но здравоохранение готово к оказанию помощи.

«Инфекционное отделение открыто на 10 коек. Это отдельно стоящее здание. Есть три бокса на пять коек, в наличие шесть аппаратов для искусственной вентиляции легких, один стационарный концентратор кислорода и пять портативных», — сказал «Колыме+» главный врач Сусуманской районной больницы Артём Андреев.

Как сообщало ИА REGNUM, у двоих жителей Сахалина с подозрением на коронавирус заболевание в Новосибирске не подтвердили.