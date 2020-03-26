Новосибирск, , 04:48 — REGNUM В Новосибирской области выявлен ещё один случай заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.

Уточняется, что пациентка с коронавирусом с 15 по 19 марта находилась в Великобритании. 19 марта она прилетела в Москву, а 20 марта прибыла в новосибирский аэропорт «Толмачёво». После возвращения оставалась на самоизоляции до 21 марта, когда почувствовала недомогание. Её госпитализировали в инфекционную больницу. Накануне, 25 марта, был получен положительный результат теста.«Состояние женщины в настоящий момент средней степени тяжести. Она получает необходимое лечение по протоколу», — говорится в сообщении. Сейчас определяется круг контактировавших с ней людей.

Таким образом, в Новосибирской области уже пять пациенток с коронавирусом. По официальным данным, под наблюдением врачей сейчас находятся 3817 новосибирцев, вернувшихся недавно в Россию или контактировавших с инфицированными.