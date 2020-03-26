Анадырь, , 04:37 — REGNUM На Чукотке есть запас более тысячи экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию. Жители могут сдать анализы в любой больнице.

Читайте также: Коронавирус грозит тюрьмой: меры властей РФ для граждан — все новости

«Специалисты окружной больницы прошли подготовку на базе лаборатории центра эпидемиологии. Начнём с пациентов, которые находятся на карантине в психоневрологическом интернате, так как у них много хронических заболеваний, по возрасту они в проблемной группе», — цитирует ИА «Чукотка» и.о. начальника департамента здравоохранения Надежду Ищенко.

Пункты забора биоматериала есть во всех больницах округа. Анализы будут отправлять в Анадырь — о результате сообщат через сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине выявлены три пациента с подозрением на коронавирус.