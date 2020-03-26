Владивосток, , 04:33 — REGNUM Двое приморцев, у которых был подтвержден диагноз «коронавирус», идут на поправку и скоро будут выписаны из больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре по региону.

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«На сегодняшний день у пациентов нет никаких клинических проявлений COVID-19, хотя они проявлялись при въезде в страну. Не исключено, что пациенты уже переболели, но вирус ещё не полностью погиб в организме», — сообщили в Роспотребнадзоре по Приморскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, идут на поправку и четверо пациентов с COVID-19 в Хабаровском крае.