Хабаровск, , 04:25 — REGNUM Хабаровчане, которые вместе с загаром и покупками привезли из Италии коронавирус COVID-19, пошли на поправку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре по региону.

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В городской больнице №10, в которую госпитализируют всех пациентов с подозрением, либо подтвержденным коронавирусом, подтвердили, что состояние больных уже не вызывает тревоги. Они чувствуют себя хорошо, в скором времени их могут выписать из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, у 4 человек в Хабаровском крае диагностирован коронавирус нового типа.