Южно-Сахалинск, , 04:16 — REGNUM В режиме чартеров будут летать самолеты авиакомпании «Аврора» в Японию и из Японии в Южно-Сахалинск и Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе перевозчика.

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В Токио из РФ будут вывозить только японцев, из Токио в аэропорты ДФО смогут улететь только граждане России. Меры принимаются в рамках предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса закрыты границы большинства государств. В Китае, для того, чтобы не допустить второй, «завозной», волны эпидемии, приняты жесткие меры. Иностранец, влетевший в КНР с проявлениями простудного заболевания, должен будет оплатить карантин за свой счет.