Ухань, Китай, , 04:00 — REGNUM Первая группа из 800 человек, застрявших в центральной китайской провинции Хубэй, вернулась в Пекин после снятие транспортной блокады города, введенной в связи с эпидемией нового коронавируса, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Перевозка людей была осуществлена от места до места, сообщил заместитель генерального секретаря муниципального правительства Пекина Чэнь Бэй во время пресс-конференции в Пекнине.

Еще 20 тыс. учителей и студентов из школ и университетов Пекина по-прежнему остаются в провинции Хубэй, сообщил Чэнь. По его словам, те, кто имеет прописку в Пекине могут вернуться домой, в то время как остальные должны пройти ряд процедур, чтобы выехать.