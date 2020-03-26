Москва, , 03:43 — REGNUM Россия должна готовятся к «взрывному» сценарию с распространением коронавируса нового типа, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Николай Малышев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Эксперт подчеркнул, что может произойти что-то наподобие ядерной реакции — перехода от арифметической прогрессии в приросте заболевших к геометрической. Он пояснил, что за последние сутки в РФ было выявлено в три раза больше заразившихся, чем в другие дни.

Малышев рассказал, что в столице сейчас готовятся новые стационарные отделения и оборудуются новые койки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город еще не прошел пик заболеваемости COVID-19.

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