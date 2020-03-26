Южно-Сахалинск, , 03:56 — REGNUM Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», куда были направлены анализы двух сахалинцев с подозрением на коронавирус, вынес отрицательное заключение: опасной инфекции у людей нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Глава региона назвал это известие очень положительным, но призвал не снижать бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине развернули мобильные передвижные пункты по сбору анализов на COVID-19. Российские власти намерены ужесточить наказание за уклонение от карантина — вплоть до тюремного заключения. Случаи, когда граждане скрывают визиты за рубеж, чтобы избежать карантина, имели место в Хабаровске и на Сахалине.