Буэнос-Айрес, , 03:40 — REGNUM Не менее 117 случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Аргентине за 25 марта, сообщает агентство Reuters.

Таким образом общее число зараженных новой инфекцией в стране достигло 502 человек. В аргентинском минздраве отметили, что среди новых пациентов были и люди, заразившиеся коронавирусом нового типа внутри страны. Число умерших от COVID-19 в Аргентине достигло восьми человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта власти Аргентины ввели обязательный карантин на территории всей страны до 31 марта. Страна также закрыла въезд для иностранцев на свою территорию.

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