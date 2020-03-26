Анадырь, , 03:38 — REGNUM На Чукотке прошла акция «Остановим вирус вместе», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Участниками акции стали студенты из техникума Билибино, Провидения и посёлка Эгвекинот.

«Студенты техникумов с мастерами изготовили более 150 многоразовых защитных масок и 20 марта студенты и педагоги вышли на улицы трёх населённых пунктов с акцией «Остановим вирус вместе» и раздали жителям маски и памятки с рекомендациями научного сообщества о том, как избежать распространения вируса. Маски и памятки получили полицейские, работники почты, коммунальщики, продавцы и покупатели в магазинах», — рассказали в правительстве округа.

Как сообщало ИА REGNUM, спецгруппировки для противодействия пандемии коронавируса созданы в четырёх российских областях на территории Западного военного округа.

Группировки включают в себя подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, военной полиции, военных медиков. В их составе порядка одной тыс. военнослужащих и более 200 единиц специальной техники.