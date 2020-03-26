Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Количество случаев нового коронавируса, зарегистрированных на территории США, достигло 62,8 тысяч, 25 марта сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.

При этом, во время вспышки инфекции, в стране скончались 919 человек, из них 192 смерти произошли в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта министерство обороны США запретило американским военнослужащим совершать любые поездки за границу на 60 суток.

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