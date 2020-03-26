Лондон, , 02:42 — REGNUM Не менее 1452 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Великобритании за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба британского департамента здравоохранения и соцзащиты.

Общее число зараженных коронавирусом нового типа в стране достигло 9529 человек. Также за время эпидемии в Великобритании от коронавируса скончались 463 человека. Отмечается, что в Великобритании начали делать больше тестов на выявление заболевания ежедневно. Сейчас в стране делается 25 тыс. тестов каждый день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно число умерших от COVID-19 в Англии — их число достигло 414 человек. Отмечалось, что возраст скончавшихся составляет от 47 до 93 лет.

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