Каир, , 02:20 — REGNUM Власти Египта распорядились провести уборку и дезинфекцию в районе пирамид в Гизе, сообщает агентство Reuters.

Рабочие в масках и перчатках подмели все подходы к пирамидам, а также опрыскали их дезинфицирующей жидкостью. Также дезинфекцию провели в кассе и в центре для туристов.

«Мы начали первую фазу дезинфекции, за ней последуют другие. Мы сейчас убираем территорию у достопримечательностей, потому что сами памятники требуют специальных материалов и специального ухода, этим должны заниматься археологи», — заявил директор туристической зоны в Гизе Ашраф Мохи эль-Дин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта власти Египта закрыли доступ к главным туристическим достопримечательностям страны, в том числе и к пирамидам в Гизе. Также закрыты гостиницы и магазины с сувенирами.

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