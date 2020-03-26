Пекин, , 02:08 — REGNUM Миграционные службы Китая поделились более чем 200 тыс. единиц миграционной информации с органами таможни и здравоохранения страны, что помогло найти более 100 импортных случаев заражения COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Этот показатель является достаточно внушительным, учитывая, что это около трети всех выявленных в Китае случаев заражения коронавируса, привнесенных из-за рубежа, сообщил представитель Национальной миграционной администрации Лю Хайтао во время пресс-конференции в Пекине.

Администрация создала механизм обмена данными с внутренними и иностранными авиалиниями с применением технологии больших данных. Благодаря ей имеется возможность точно отслеживать информацию о входящих пассажирах и своевременно направлять их на карантин.