Киев, , 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.

По словам Емеца, это будет происходить, если минздраву «будут и дальше мешать работать». Глава ведомства подчеркнул, что очаг заболевания на Украине стремительно распространяется.

При этом он считает, что, в отличие от Европы, у страны еще есть время остановить инфекцию жесткими мерами,

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта из-за COVID-19 власти Украины продлили общенациональный карантин до 24 апреля.

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