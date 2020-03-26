Бразилиа, , 01:45 — REGNUM Количество пациентов с коронавирусом нового типа в Бразилии возросло до 2433 человек, 25 марта сообщил секретарь бразильского министерства здравоохранения Вандерсон де Оливейра на встрече с журналистами.

Чиновник добавил, что с начала эпидемии в Бразилии скончалось 57 пациентов с данным диагнозом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что ограничительные меры, вводимые из-за распространения коронавируса, являются нецелесообразным и чрезмерными. Он призвал граждан вернуться к нормальной жизни.

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