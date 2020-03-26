Афины , , 01:39 — REGNUM Число летальных исходов в результате заболевания COVID-19 в Греции достигло 22, сообщает пресс-служба греческого минздрава.

Сообщается, что за прошедшие сутки от COVID-19 умерли еще два человека. Общее число зараженных коронавирусом нового типа на территории Греции составляет 821. В настоящее время 134 пациента госпитализированы, из них 53 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта лидеры девяти стран — членов Евросоюза предложили ЕС начать выпуск «коронабондов». Предполагается, что этот механизм экстренных мер финансовой помощи поспособствует противодействию последствиям пандемии коронавируса.

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