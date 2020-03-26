Сантьяго, , 01:12 — REGNUM Режим строгого карантина для жителей тех районов чилийской столицы Сантьяго-де-Чили, где выявлено больше всего зараженных коронавирусом, ввел министр здравоохранения страны Хайме Маньялич, 26 марта передает Radio Futuro.

Ограничения коснутся около 1,3 млн жителей города. Запрет вступает в силу 26 марта и должен продлиться в течение семи дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чили зарегистрировано 1 142 случая заражения новым коронавирусом.

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