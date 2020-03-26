Багдад, , 01:09 — REGNUM Новых 30 случаев заражения коронавирусом нового типа выявили за прошедшие сутки в Ираке, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения.

Среди них девять случаев приходятся на столицу страны Багдад. Общее число зараженных новой инфекцией в Ираке достигло 346 человек. Из них 29 скончались от заболевания COVID-19, еще 89 — выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, на 24 марта в Ираке было зафиксировано 316 случаев заражения коронавирусом. Отмечалось, что рост случаев заболевания снизился благодаря соблюдению комендантского часа, введенного на территории страны.

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