Оттава, , 01:01 — REGNUM Студия Capybara Games назвала дату выхода на PlayStation 4 популярной игры Below. Об этом 25 марта сообщил портал Engadget.

Обладатели консоли Sony смогут оконуться в мир игры, отличающейся своим атмосферным геймплеем, 7апреля 2020 года. Вместе с релизом на PS4 в Below появится исследовательский режим EXPLORE, который серьёзно снизит сложность прохождения.

Below вышла на платформах Xbox и ПК 14 декабря 2018 года. Игра выполнена в жанрах action-adventure (приключенческая игра, в которой результат зависит от реакции геймеров) и roguelike (в игре присутствует процедурная генерация уровней).

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