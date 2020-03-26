Берлин, 26 марта 2020, 00:54 — REGNUM 37 179 человек в Германии заболели COVID-19, из них 207 — умерли от последствий болезни, 25 марта сообщил портал Focus со ссылкой на данные регионов страны.
Больше всего заразившихся зарегистрировано в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Ранее сообщалось о 31 554 пациентов с данным диагнозом и 149 летальных случаях.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта из-за коронавируса власти Германии приняли решение освободить из тюрем около 1000 заключенных, которым осталось находится в учреждениях менее 18 месяцев.
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