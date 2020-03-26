Анкара, , 00:52 — REGNUM Число зараженных коронавирусом нового типа в Турции достигло 1872 человек, сообщает пресс-служба турецкого министерства здравоохранения.

Из них вылечились от инфекции 26 человек. В ведомстве отметили, что среди выздоровевших двое — люди старше 60 лет. Также 136 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что после окончания пандемии COVID-19 в мире сложится новая политическая, экономическая и социальная реальной. По его словам, мир движется к новой эпохе.

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