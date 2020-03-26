Женева, Швейцария, , 00:34 — REGNUM Количество зараженных новым коронавирусом по всему миру составило 414 179 человек, из них 18 440 — скончались, 25 марта сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Европе — более 220 тысяч. Кроме того, Европа занимает первое место по количеству смертей от COVID-19 — около 12 тысяч.

Наименее охваченной заражением является количество Африка, где зафиксировано 1 664 заразившихся и 29 умерших от данного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта генеральный директор Всемирной ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что избежать серьезного ущерба от пандемии можно с помощью введения более агрессивных мер.

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