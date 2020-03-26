Рига, , 00:34 — REGNUM Директор департамента общественных связей Министерства обороны Латвии Каспар Галкин рассказал, что положительный диагноз на Covid-19 установлен у одного из военнослужащих многонационального контингента НАТО дислоцированного в Латвии, пишет портал LSM.

Галкин отказался назвать страну из которой прибыл военнослужащий, но сообщил, что болезнь протекает пока в лёгкой форме и военный находится в арендованной квартире. Часть военнослужащих боевой группировки НАТО в Латвии не живут в казармах, а арендуют дома и квартиры. Другие солдаты, находившиеся в контакте с заболевшим сейчас тоже находятся в изоляции.

Кроме боевой группировки НАТО в Адажи, в Латвии дислоцируется объединённый штаб блока НАТО многонациональных сил Север. Представитель мин обороны утверждает, что заболевший Covid-19 натовец не имел контактов с военнослужащими латвийской армии.

Как сообщало вчера ИА Регнум сегодня на полигоне Адажи под Ригой начались международные военные учения Iron Spear 2020. В которых принимает участие сухопутная механизированная боевая бригада Национальных вооружённых сил Латвии, военнослужащие расширенного контингента НАТО с большим количеством военной техники. Целью Iron Spear 2020 является отработать взаимодействие с союзниками, провести учебные стрельбы с применением танков и бронемашин: CVR (T), LAV 6, Coyote, Pizarro, BMP, танки Leopardo и PT-91.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.