Стокгольм, , 00:30 — REGNUM Шведская Avalanche Studios выложила в сеть видео, в котором она намекнула, что разрабатывает новую игру. Ролик был опубликован 25 марта на YoyTube-канале Systemic Reaction.

В начале видео геймерам демонстрируют зловещий тёмный вход в пещеру, а затем, после надписи «Оставайтесь на связи», им показывают несколько кадров битвы главного героя с неким существом, напоминающим (как отметил автор журнала PC Gamer), то ли инопланетянина, то ли динозавтра. Systemic Reaction — это название нового проекта, о котором Avalanche Studios пока почти ничего не рассказала.

Avalanche Studios известна геймерам как разработчик таких высокобюджетных проектов, как Mad Max, Rage 2, Just Cause 3 и других. Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия выпустила новое масштабное дополнение для своей игры с открытым миром Generation Zero.

Читайте ранее в этом сюжете: Новое обновление Generation Zero внесло много изменений в игру