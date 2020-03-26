Берлин, , 00:31 — REGNUM Более 200 граждан скончались в результате заболевания, вызванного коронавирусом в ФРГ. Данные привёл телеканал n-tv, сославшись на анализ сведений, поступивших из федеральных земель Германии.

По информации телеканала, количество случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки возросло на 4 тыс. и составляет 37 011.

Кроме того, за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 203 человека. Это самый большой скачок по количеству летальных исходов в ФРГ с начала регистрации смертельных случаев от заболевания, вызванного коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия планируют освободить из тюрем около 1 тыс. заключенных, для снижения риска распространения коронавируса.

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