Лондон, , 23:58 — REGNUM Финансовая помощь будет оказана ВОЗ со стороны стран G7, сообщается в итоговом заявлении саммита Группы семи от 25 марта.

Всемирной организации будут направлены £71 млрд для «неотложных мер в сфере общественного здравоохранения и приоритетных исследований». Помощь будет оказана странам, наиболее уязвимым перед эпидемией коронавируса.

Напомним, G7 сегодня, 25 марта, провела экстренный саммит в формате видеоконференции. Обсуждалась проблема пандемии, которая была объявлена в связи с распространением вируса SARS-CoV-2.

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