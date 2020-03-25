Анкара, , 23:55 — REGNUM После того, как завершится пандемия коронавируса COVID-19, в мире сложится новая политическая, экономическая и социальная структура, заявил 25 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к нации.

По его словам, мир движется к новой эпохе, когда почти всё изменится под влиянием пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Анкаре сообщили, что от нового коронавируса в Турции умерло 44 человека.

Напомним, с декабря 2019 года коронавирусом пневмонии COVID-19 во всем мире заразились не менее 378 тыс. человек.

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