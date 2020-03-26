Липецк, , 00:01 — REGNUM Штраф размером 15 тысяч рублей назначил суд женщине, распространявшей ложную информацию о коронавирусе в Липецке. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.

Постановление по делу об административном правонарушении было вынесено мировым судьёй по статье о злоупотреблении свободой массовой информации.

По данным прокуратуры, жительница Липецка распространила в родительском чате мессенджера WhatsApp заведомо недостоверную информацию общественного значения о, якобы, сокрытии официальными властями числа заражённых коронавирусной инфекцией.

Женщина сообщила суду, что увидела три сообщения одного из пользователей по теме коронавируса и выложила их в общий чат, предварительно скопировав. Судом было принято решение назначить жительнице Липецка административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о напоминании Роскомнадзора об ответственности за распространение фейковых новостей о коронавирусе.

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