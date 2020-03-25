Москва, , 23:37 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через столицу прошла половина из тех людей, которые вернулись в Россию из-за рубежа после начала распространения эпидемии коронавирусной инфекции. А с курорта Куршевель в Москву вообще привезли «чемодан вирусов». Об этом Собянин заявил в эфире телеканала «ТВЦ» в программе «Наш город. Диалог с мэром».

«Через Москву прошла половина всех людей, приехавших из-за границы, и плюс сами москвичи, достаточно большая их доля, любят поездить по заграницам. Многие побывали и в Куршевеле, привезли оттуда просто чемодан вирусов», — прямо сказал Собянин.

Он также подчеркнул, что российским гражданам не следует себя утешать, что вся эта пандемия «рассосется» как-нибудь сама собой. Этого не произойдет. Потому граждане должны вести себя дисциплинировано, соблюдать все профилактические меры, а если оказались на карантине — неукоснительно его соблюдать.

В целом, Собянин считает, что надо готовиться к худшему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне на совещании у президента Владимира Путина Собянин также говорил, что лучше готовиться к наихудшему сценарию, а все положительные моменты пусть станут приятной неожиданностью.