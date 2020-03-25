Ростов-на-Дону, , 23:23 — REGNUM В Ростовской области могут ввести плату за тестирование на COVID-19. Так прокомментировала обращение жительницы Ростова-на-Дону глава регионального минздрава Татьяна Быковская в эфире телеканала «Дон 24».

Процедуру проверки в обязательном порядке проходят те, кто потенциально может быть заражён коронавирусом, то есть жители региона, вернувшиеся из зарубежных поездок. Вопрос организации платных самотестирований в настоящее время находится в стадии обсуждения.

«Человек сможет прийти и за деньги, если он очень хочет и у него есть паника, осуществить тестирование. Мы сейчас рассматриваем такую возможность для людей, не только вернувшихся из-за рубежа, а и просто имеющих высокую температуру или другие симптомы. Чтобы чисто психоэмоционально снять стресс», — сказала Быковская.

ИА REGNUM напоминает, что жительница областного центра призвала власти Ростова-на-Дону провести массовое тестирование горожан на коронавирус. В настоящее время в регионе подтверждён первый случай заболевания COVID-19. Инфекцию подхватила ростовчанка, побывавшая на отдыхе в Таиланде. Пациентка находится в изоляторе. Её родные помещены на карантин. Пассажиры прибывшего рейса переведены на самоизоляцию.

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