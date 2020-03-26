Киев, , 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба областной администрации в Facebook.

Жительница Конотопского района умерла в Конотопской центральной районной больнице. Причины смерти пациентки устанавливаются, так как экспресс-тест на коронавирус, проведённый ей, является предварительным и не даёт основания для окончательного диагноза.

Точная причина смерти будет названа после проведения лабораторного исследования.

По последней информации от украинского минздрава, в стране зафиксировано 136 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, из них четыре случая летального исхода. Ещё один пациент полностью выздоровел.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении на территории Украины режима чрезвычайной ситуации.

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