Брюссель, , 23:13 — REGNUM Сотовые операторы Евросоюза согласились передавать Еврокомиссии данные о пользователях в рамках мер по борьбе с коронавирусом, 25 марта сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что пять компаний — Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telecom Italia, Telenor, Telia и A1 Telekom Austria — провели соответствующие переговоры с представителем профильной комиссии ЕС Тьерри Бретоном.

По информации Еврокомиссии, орган намерен отслеживать анонимные данные для координации мер по отслеживанию распространения вируса.

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