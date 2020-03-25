Женева, Швейцария, , 23:37 — REGNUM Избежать серьёзных экономических и социальных потерь от пандемии коронавируса помогут более агрессивные меры. Об этом 25 марта сообщил журналистам во время брифинга в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как пояснил Гебрейесус, в настоящее время в более чем 150 странах мира зарегистрировано около 100 и менее случаев заражения коронавирусом. Эти государства могут избежать серьёзных потерь, если предпримут ряд жёстких, агрессивных мер для предотвращения распространения коронавируса.

По словам главы ВОЗ, примерами таких стран могут послужить страны Африки, к югу от Сахары. Эти страны, по мнению Гебрейесуса, должны незамедлительно принять ряд жёстких мер для остановки эпидемии. При условии агрессивных мер противодействия распространению коронавирусу, а также при активном тестировании граждан и выявлении контактов заражённых инфекцией, такие страны вполне могут остановить пандемию, считает гендиректор ВОЗ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве главы ВОЗ к странам мира атаковать коронавирус.

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