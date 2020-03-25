Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки. Об этом сообщает 25 марта Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

По сведениям университета, общее количество подтверждённых случаев заболевания на территории Соединённых Штатов превысило 61 тысячу, около 830 из них завершились летальным исходом. Выздоровели на сегодняшний день 354 пациента.

Напомним, накануне во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Соединённые Штаты вскоре могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.

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