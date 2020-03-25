Нарьян-Мар, 25 марта 2020, 22:38 — REGNUM Меры поддержки населения в период пандемии должны быть более широкими, чем те, что озвучил президент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Ненецкого окружного собрания Михаил Райн (КПРФ).
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 марта Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России в связи с угрозой распространения коронавируса на территории страны. Президент объявил о введении новых мер поддержки населения и государственной экономики. В частности, глава государства заявил об увеличении пособия по безработице, продлении для граждан всех ранее установленных льгот без необходимости оформления новых документов, а также о введении 15%-го налога на выплаты доходов, уходящих из российской экономики за рубеж, в оффшорные юрисдикции.