Нарьян-Мар, , 22:38 — REGNUM Меры поддержки населения в период пандемии должны быть более широкими, чем те, что озвучил президент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Ненецкого окружного собрания Михаил Райн (КПРФ).

«Считаю, что меры поддержки, озвученные президентом, не являются достаточными. Необходимо на период до полугода полностью освободить граждан, находящихся на карантине, заболевших, и тех, чей бизнес пострадал в результате эпидемии, от оплаты коммунальных услуг, оплаты кредитов и ипотек, выплат различных отчислений в фонды, проверок и так далее. Уверен, у государства есть необходимые ресурсы, чтобы освободить граждан на период до полугода от вышеуказанных обязательств», — заявил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 марта Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России в связи с угрозой распространения коронавируса на территории страны. Президент объявил о введении новых мер поддержки населения и государственной экономики. В частности, глава государства заявил об увеличении пособия по безработице, продлении для граждан всех ранее установленных льгот без необходимости оформления новых документов, а также о введении 15%-го налога на выплаты доходов, уходящих из российской экономики за рубеж, в оффшорные юрисдикции.