Стокгольм, , 08:50 — REGNUM В системе здравоохранения Швеции ощущается острая нехватка средств медицинской защиты. Как сообщает Ассоциация работников здравоохранения Швеции, у медицинских работников, ухаживающих за больными COVID-19, запаса масок и защиты для глаз остается только на 2 дня, после чего во многих медучреждениях исчезнут средства защиты. Об этом 25 марта сообщило шведское издание Aftonbladet.

Первая о крайней нехватке медицинского оборудования забила тревогу Синева Рибейро, глава Ассоциации работников здравоохранения, насчитывающей более 100 тысяч членов по всей Швеции. По словам Рибейро, сотрудники медицинских учреждений, с которыми ей удалось пообщаться, обеспокоены по поводу того, что они могут заразиться сами и принести инфекцию к себе домой, к своим семьям. Также они испытывают опасение, что вирус может еще сильнее распространиться среди пациентов.

«Если мы не можем защитить тех, кто лечит зараженных COVID-19, то в конечном итоге у нас не останется никого, кто мог бы оказать пациентам помощь. Именно такой урок мы должны извлечь из того, что мы знаем о ситуации в Италии и других пострадавших от вируса странах», — заявила Синева Рибейро.

Основную ответственность за обеспечение медработников всеми необходимыми средствами медицинской защиты Рибейро возлагает на Государственное управление социальной защиты населения Швеции. Она призывает ведомство выполнить свои функции по предоставлению всего необходимого оборудования и средств медицинской защиты, не допуская при этом никаких административных проволочек.

Наиболее уязвимой группой медицинских работников, по мнению Синевы Рибейро, являются медики и социальные работники, ухаживающие за пациентами на дому. Одна медсестра, ухаживающая за больными на дому, может обойти 10−12 пациентов за день. Если кто-то из пациентов окажется зараженным коронавирусом, то при отсутствии у медсестры должных средств защиты инфекция может распространиться со скоростью лесного пожара.