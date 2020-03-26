Стокгольм, , 08:57 — REGNUM У шведских врачей появилась возможность самостоятельно проверить, заражены ли они коронавирусной инфекцией COVID-19 или нет. Таким образом в Швеции стремятся освободить от лишней работы врачей, которым бы в противном случае пришлось заниматься забором и приемом анализов своих же коллег. Об этом 25 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

По словам главного эпидемиолога страны Андерса Тегнеля, нововведение заключается лишь в том, что теперь врачи смогут самостоятельно брать у себя анализы. В остальном порядок проведения теста остается прежним: анализы будут направляться в лабораторию, где их в общие для всех сроки будут проверять наравне с анализами других пациентов.

«Основное преимущество введения этих мер заключается в том, что теперь для взятия анализов у медицинских работников не потребуется дополнительного персонала; следовательно, не понадобятся и дополнительные средства медицинской защиты, которые обычно используют медработники, занимающиеся взятием анализов. Когда человек самостоятельно берет у себя анализы, ему не нужны никакие средства защиты», — заявил главный эпидемиолог Швеции, — «Мы и далее будем применять эту практику, так как с ее помощью легче проверять медперсонал на наличие инфекции и тем самым минимизировать риски распространения COVID-19 среди медиков».