Стокгольм, , 09:02 — REGNUM В Швеции с момента начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в государственной сети магазинов, имеющей исключительные права на продажу крепкого алкоголя, Systembolaget, вырос как уровень продаж спиртных напитков, так и количество покупателей, посещающих магазины. Об этом 25 марта сообщило шведское издание SVT Nyheter.

«В последние недели в наши магазины стало приходить больше покупателей, также люди стали покупать немного больше алкоголя, чем обычно», — заявил пресс-секретарь Systembolaget Леннарт Аген.

Считается, что одной из причин повышенного спроса на алкоголь стало закрытие границ с соседними странами, куда шведы ездили ранее, чтобы купить алкогольные напитки по более низким ценам.

«Стало сложнее поехать за покупками в Данию, Германию или ту же Норвегию. Кроме того, прекратилось паромное сообщение между Стокгольмом и Хельсинки, поэтому в приграничных районах у наших магазинов появилось больше клиентов», — добавил Аген.

Другой причиной повышения объема продаж алкоголя является то, что некоторые шведы стараются впрок закупиться спиртными напитками на время действия карантина. Так, пожилая пара, которых журналисты SVT Nyheter застали с большой тележкой покупок из Systembolaget, рассказала, что они закупились просто на всякий случай, так как неизвестно, насколько долго будет продолжаться карантин и продолжатся ли поставки алкоголя в магазины.