Мурманск, , 22:25 — REGNUM В Мурманской области ввели дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса: с 26 марта все жители региона старше 65 лет обязаны находиться дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Власти отмечают, что наличие задолженности по ЖКУ за данный период не будет учитываться при принятии решения о предоставлении субсидий. Доставку продуктов и лекарств возьмут на себя волонтеры и общественники бесплатно.

Добавим, что с сегодняшнего дня в Мурманской области закрыты все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и иные развлекательные заведения должны остановить работу. Прекратили работу фитнес-центры и аквапарки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области выявлено три человека с новым коронавирусом. Среди них — гражданин Ирландии, прибывший в регион на шахматный турнир.