Тула, , 22:15 — REGNUM Выходные с 28 марта по 5 апреля, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным, затронут всех жителей Тульской области за небольшим исключением. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, заявил губернатор Алексей Дюмин.

«Это вынужденная мера и неукоснительное требование. Цель — свести к минимуму перемещения и контакты жителей. Прошу отнестись к этому со всей ответственностью. Ограничения затронут всех, кроме предприятий, которые обеспечивают функционирование систем жизнедеятельности региона. А также промышленных предприятий, производственный цикл которых не может быть остановлен», — обратился Алексей Дюмин ко всем работодателям региона.

Губернатор также дал поручение заместителю председателя регионального правительства Ольге Гремяковой до 27 марта обобщить все меры поддержки, обозначенные в обращении президента, и проработать механизмы их реализации в Тульской области.

Также в регионе разработают механизмы реализации мер, предложенных президентом, по поддержке малого и среднего бизнеса, в частности, по отсрочке по налогам и выплатам банковских кредитов на ближайшие шесть месяцев и мораторию на подачу кредиторами заявлений о банкротстве компаний и взыскании с них долгов. В два раза предложено снизить размер страховых взносов. Кроме того, коммерческие банки должны будут предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан.

Первый заместитель губернатора — председатель областного правительства Валерий Шерин доложил о введении на региональном уровне дополнительных ограничений с учетом оперативной обстановки и рекомендаций федерального центра.

«Уважаемые коллеги и жители области! В своем обращении президент подчеркнул, что все принимаемые меры дадут результат, только если мы проявим сплоченность. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе. Каждый из нас должен понимать свою меру ответственности», — сказал Алексей Дюмин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Тульской области заражение коронавирусом официально подтверждено у семи человек, 1724 человека находятся под медицинским наблюдением. Ограничительные меры затронули все муниципальные образования региона.