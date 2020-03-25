Рабат, , 22:25 — REGNUM Резкий рост числа заражённых коронавирусом зафиксирован в Марокко, здесь за сутки было выявлено 55 случаев заражения инфекцией. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Общее количество заражённых коронавирусом в стране составляет 225 человек. Ещё 740 тестов на наличие инфекции показали отрицательный результат. Семь пациентов удалось полностью вылечить.

В королевстве до 20 апреля введён режим ЧП. Покидать места проживания гражданам можно лишь по разрешению властей и лишь тем, чьё присутствие необходимо на работе. Остальным жителям можно покидать жильё для похода в магазин, либо в аптеку в непосредственной близости от дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке в Марокко движения общественного транспорта и ограничения передвижения людей между городами в связи с угрозой распространения коронавируса.

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