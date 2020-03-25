Москва, , 22:13 — REGNUM Пик заболеваемости новым коронавирусом в Москве ещё не пройден, но столичные власти рассчитывают, что он пройдёт плавно. Об этом заявил 25 марта мэр города Сергей Собянин.

«Мы только в начале пика этого заболевания. Будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем то, что мы наблюдаем в других странах», — сказал он в эфире телеканала «ТВ Центр».

Собянин отметил, что «через Москву прошла половина всех приехавших из-за границы», и достаточно большая доля москвичей также «любит поездить по заграницам».

«Не надо себя утешать. И не надо себя успокаивать, что все рассосётся само собой. Тогда мы будем вести себя более дисциплинированно», — сказал мэр Москвы.

Он выразил уверенность, что сложные времена пройдут, причём займут «не годы, а несколько месяцев».

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин рассказал о скончавшихся пациентах с коронавирусом в Москве