Йошкар-Ола, , 22:03 — REGNUM В Марий Эл под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 649 граждан, ранее прибывших из-за границы, в том числе шесть граждан иностранных государств. Случаев инфицирования коронавирусом в республике на 25 марта не выявлено, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Проведено 787 исследований на наличие коронавирусной инфекции, которые осуществляет Центр гигиены и эпидемиологи региона и Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

По словам зампреда правительства Марий Эл Илги Дравниеце, для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией проведен расчет необходимого числа коек — 0,5 койки на 1 тыс. человек. Нужное количество мест в медицинских учреждениях будет достигнуто в кратчайшие сроки за счёт перепрофилирования организаций, которые осуществляют медпомощь в качестве стационаров.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию утро 25 марта число случаев заражения коронавирусом в Приволжском федеральном округе увеличилось на восемь и составило 52 случая. Инфекция не выявлена в Мордовии и Марий Эл. Во всех регионах округа действует режим повышенной готовности.