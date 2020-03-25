Тверь, , 22:03 — REGNUM В Тверской области работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции ведется по нескольким направлениям. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя, комментируя обращение президента РФ к гражданам России 25 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Основная задача сегодня — это профилактика, самодисциплина граждан. Те, кто приехал из-за границы, должны уйти на карантин. Если есть проявления заболевания — обратиться к медикам. В ежедневном режиме мы мониторим ситуацию, ведутся закупки необходимых средств и оборудования, усиливаем меры профилактики на территории региона», — отметил Игорь Руденя.

Так, сегодня глава региона утвердил дополнительные меры поддержки экономики, в частности, на территории области введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, будут минимизированы штрафные санкции. Для АПК, лесной отрасли, турбизнеса разработаны дополнительные преференции по субсидированию, льготному кредитованию. Всего на поддержу экономики из бюджета Тверской области выделят 1,8 млрд рублей.

Госпитальная база для лечения больных коронавирусом в Тверской области включает 16 учреждений здравоохранения. Развёрнуты инфекционные госпитали в больнице №6 и Калининской ЦРБ, в течение ближайшего времени будут созданы резервные койки на базе городской больницы №6 и Областной клинической больницы в отдельно стоящем корпусе. Всего будет создано 795 инфекционных коек и 137 реанимационных. Из резервного фонда правительства Тверской области выделены средства для закупки медицинского оборудования, лекарств и изделий медицинского назначения, необходимых для предупреждения распространения в регионе новой коронавирусной инфекции. В регионе проводится профилактика и особое внимание уделяется оказанию помощи людям старшего возраста.

По состоянию на 25 марта в Тверской области не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, лабораторно подтверждены три случая болезни, вызванной COVID-2019. С 17 марта в регионе введён режим повышенной готовности для всех органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к гражданам Российской Федерации в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Глава государства обозначил первоочередные задачи в сфере социальной поддержки, а также выступил с предложениями по поддержке малого бизнеса.